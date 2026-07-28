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HEALIOS K.K. Aktie

HEALIOS K.K. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U80 / ISIN: JP3835100003

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HEALIOS KK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HEALIOS KK lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,429 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -20,310 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,0 Millionen JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei HEALIOS KK für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,7 Millionen JPY aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -36,496 JPY je Aktie, gegenüber -20,590 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 427,8 Millionen JPY fest. Im Vorjahr waren noch 104,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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