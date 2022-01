Erste Schätzungen: HEALIOS KK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HEALIOS KK lässt sich voraussichtlich am 14.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HEALIOS KK die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -49,210 JPY. Das entspräche einem Verlust von 69,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -29,050 JPY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 66,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,0 Millionen JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,0 Millionen JPY aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -87,567 JPY, gegenüber -107,200 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 96,0 Millionen JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 27,0 Millionen JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at