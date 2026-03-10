Erste Schätzungen: Health In Tech A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Health In Tech A wird voraussichtlich am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Health In Tech A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD, gegenüber 0,010 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 32,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 19,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at