Health In Tec a Aktie
WKN DE: A40EWH / ISIN: US42217D1028
10.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Health In Tech A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Health In Tech A wird voraussichtlich am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Health In Tech A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD, gegenüber 0,010 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 32,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 19,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Health In Tech Inc Registered Shs-A-
