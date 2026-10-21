Erste Schätzungen: HealthCare Global Enterprises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HealthCare Global Enterprises öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HealthCare Global Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,15 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,26 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 12,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HealthCare Global Enterprises einen Umsatz von 6,45 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,92 INR, gegenüber 0,970 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 29,06 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,38 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at