06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Healthcare Services Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Healthcare Services Group stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass Healthcare Services Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 480,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,92 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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