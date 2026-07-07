Healthcare Services Group Aktie

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WKN: 870932 / ISIN: US4219061086

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Healthcare Services Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Healthcare Services Group präsentiert voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,225 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 471,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,93 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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