Healthcare Trust of Americ a Aktie

Healthcare Trust of Americ a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DQHT / ISIN: US42226K1051

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Healthcare Trust of America A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Healthcare Trust of America A lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Healthcare Trust of America A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,004 USD. Dies würde einen Gewinn von 99,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Healthcare Trust of America A -0,450 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Healthcare Trust of America A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 271,0 Millionen USD im Vergleich zu 297,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,006 USD, gegenüber -0,710 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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