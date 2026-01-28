Erste Schätzungen: Healthcare Trust of America A legt Quartalsergebnis vor

Healthcare Trust of America A wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,009 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,310 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Healthcare Trust of America A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 285,3 Millionen USD im Vergleich zu 309,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,752 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,810 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at