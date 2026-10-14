Healthcare Trust of Americ a Aktie
WKN DE: A3DQHT / ISIN: US42226K1051
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Healthcare Trust of America A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Healthcare Trust of America A äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,170 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Healthcare Trust of America A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 275,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Healthcare Trust of America A 297,8 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,099 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,710 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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