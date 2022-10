Erste Schätzungen: Healthcare Trust of America A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Healthcare Trust of America A wird voraussichtlich am 09.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,007 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Healthcare Trust of America A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 197,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 189,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD im Vergleich zu 0,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 651,5 Millionen USD, gegenüber 763,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at