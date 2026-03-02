02.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HealthEquity mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HealthEquity präsentiert in der voraussichtlich am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,898 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 332,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 311,8 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,96 USD je Aktie, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

