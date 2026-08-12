HealthEquity Aktie
WKN DE: A119D1 / ISIN: US42226A1079
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: HealthEquity präsentiert Quartalsergebnisse
HealthEquity wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll HealthEquity im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 349,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD, gegenüber 2,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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