Erste Schätzungen: HealthEquity stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HealthEquity wird voraussichtlich am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,97 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll HealthEquity nach den Prognosen von 15 Analysten 351,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 330,8 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,46 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,41 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,31 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at