Erste Schätzungen: Healthpeak Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Healthpeak Properties wird voraussichtlich am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,028 USD. Das entspräche einer Verringerung von 44,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 726,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 694,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,329 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,82 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at