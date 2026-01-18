Erste Schätzungen: Healthpeak Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Healthpeak Properties präsentiert in der voraussichtlich am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,069 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Healthpeak Properties ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Healthpeak Properties in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 691,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 698,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,009 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,76 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at