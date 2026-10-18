Healthpeak Properties Aktie

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WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Healthpeak Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Healthpeak Properties wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Healthpeak Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,064 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 748,4 Millionen USD gegenüber 705,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,462 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,01 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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