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WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Healthpeak Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Healthpeak Properties präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,054 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 694,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 702,9 Millionen USD in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,231 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,85 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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