Erste Schätzungen: Healthsouth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Healthsouth äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten schätzen, dass Healthsouth für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Healthsouth soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 6,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,94 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at