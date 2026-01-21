Healthsouth Aktie

Healthsouth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H9HM / ISIN: US29261A1007

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Healthsouth präsentiert Quartalsergebnisse

Healthsouth öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,30 USD aus. Im letzten Jahr hatte Healthsouth einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Healthsouth 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,54 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Healthsouth 1,41 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,31 USD, gegenüber 4,46 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 5,93 Milliarden USD im Vergleich zu 5,37 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

