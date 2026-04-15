Healthsouth Aktie
WKN DE: A2H9HM / ISIN: US29261A1007
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Healthsouth präsentiert Quartalsergebnisse
Healthsouth lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Healthsouth die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,50 USD aus. Im letzten Jahr hatte Healthsouth einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Healthsouth im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,83 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,92 USD im Vergleich zu 5,54 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 6,42 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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