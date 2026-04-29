Erste Schätzungen: HeartFlow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HeartFlow wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,188 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HeartFlow noch ein Verlust pro Aktie von -5,250 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 33,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 49,8 Millionen USD gegenüber 37,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,563 USD je Aktie, gegenüber -3,170 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 220,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 176,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at