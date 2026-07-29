HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HeartFlow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HeartFlow gibt voraussichtlich am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,134 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 56,6 Millionen USD – ein Plus von 30,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeartFlow 43,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,491 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,170 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 229,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 176,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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