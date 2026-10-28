HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HeartFlow präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HeartFlow gibt voraussichtlich am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,103 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,040 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll HeartFlow im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 65,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,88 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,414 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,170 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 248,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 176,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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