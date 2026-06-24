Erste Schätzungen: Heba Fastighets Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Heba Fastighets Registered B wird voraussichtlich am 09.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,400 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 159,1 Millionen SEK gegenüber 152,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,80 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,80 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 640,5 Millionen SEK, gegenüber 605,5 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at