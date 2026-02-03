Erste Schätzungen: Hecla Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hecla Mining lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,158 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hecla Mining in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 361,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 249,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,394 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 929,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at