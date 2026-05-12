Erste Schätzungen: Heico A legt Quartalsergebnis vor

Heico A wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Heico A 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,92 Prozent auf 1,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,07 Milliarden USD, gegenüber 4,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at