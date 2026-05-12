Heico a Aktie

Heico a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914043 / ISIN: US4228062083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Heico A legt Quartalsergebnis vor

Heico A wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Heico A 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,92 Prozent auf 1,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,07 Milliarden USD, gegenüber 4,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heico CorpShs -A-

mehr Nachrichten