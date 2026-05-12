Erste Schätzungen: HEICO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HEICO öffnet voraussichtlich am 27.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,25 Milliarden USD – ein Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HEICO 1,10 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,62 USD je Aktie, gegenüber 4,90 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 5,07 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at