WKN: 869993 / ISIN: BMG4388N1065

24.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Helen of Troy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Helen of Troy stellt voraussichtlich am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,69 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Helen of Troy 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Helen of Troy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 502,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 530,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,03 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

