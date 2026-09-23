Helen of Troy Aktie
WKN: 869993 / ISIN: BMG4388N1065
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23.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Helen of Troy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Helen of Troy wird voraussichtlich am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Helen of Troy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,505 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -13,440 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 443,2 Millionen USD gegenüber 433,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -39,080 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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