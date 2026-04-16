Erste Schätzungen: Helgeland Sparebank Primary Capital Cert präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,54 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,30 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Helgeland Sparebank Primary Capital Cert in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 57,53 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 277,8 Millionen NOK im Vergleich zu 654,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,87 NOK je Aktie, gegenüber 14,00 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 2,56 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at