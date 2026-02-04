Erste Schätzungen: Helgeland Sparebank Primary Capital Cert stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,50 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 36,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,95 NOK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Helgeland Sparebank Primary Capital Cert 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 292,7 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 54,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Helgeland Sparebank Primary Capital Cert 645,0 Millionen NOK umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,00 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,20 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,19 Milliarden NOK, gegenüber 2,55 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at