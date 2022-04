Erste Schätzungen: Hellenic Petroleum legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hellenic Petroleum präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,410 EUR gegenüber 0,290 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 46,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,53 Milliarden EUR gegenüber 1,72 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,777 EUR, gegenüber 0,503 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 9,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at