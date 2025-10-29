Erste Schätzungen: Hellenic Telecommunications Organizations OT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hellenic Telecommunications Organizations OT wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,226 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hellenic Telecommunications Organizations OT 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 985,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,04 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,862 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,22 Milliarden USD, gegenüber 3,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

