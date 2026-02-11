Erste Schätzungen: Hellenic Telecommunications Organizations OT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hellenic Telecommunications Organizations OT wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,123 USD je Aktie gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 965,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hellenic Telecommunications Organizations OT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 992,7 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,896 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,630 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,07 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,88 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at