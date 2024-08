Erste Schätzungen: HelloFresh öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HelloFresh öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.

HelloFresh präsentiert in der voraussichtlich am 13.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,340 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,96 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,395 EUR, gegenüber 0,110 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 7,85 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,60 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at