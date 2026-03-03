Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HelloFresh gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

HelloFresh öffnet voraussichtlich am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,08 EUR je Aktie gegenüber -0,170 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,56 Milliarden EUR gegenüber 1,81 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,60 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,173 EUR, gegenüber -0,820 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 6,82 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,66 Milliarden EUR generiert wurden.

