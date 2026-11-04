Helmerich & Payne Aktie
WKN: 851292 / ISIN: US4234521015
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Helmerich Payne präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Helmerich Payne wird voraussichtlich am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Helmerich Payne im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,297 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,580 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD – ein Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Helmerich Payne 1,01 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,393 USD, gegenüber -1,660 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 4,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,75 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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