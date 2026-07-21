Helmerich & Payne Aktie
WKN: 851292 / ISIN: US4234521015
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Helmerich Payne zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Helmerich Payne wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,640 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 987,7 Millionen USD – ein Minus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Helmerich Payne 1,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,235 USD, gegenüber -1,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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