Hemisphere Energy Aktie
WKN DE: A0RM3S / ISIN: CA4236301020
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31.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hemisphere Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hemisphere Energy stellt voraussichtlich am 15.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,060 CAD. Dies würde einer Verringerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hemisphere Energy 0,080 CAD je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht beim Umsatz von 19,2 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,290 CAD, gegenüber 0,340 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 92,8 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 79,7 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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