Hemlo Mining Aktie

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WKN DE: A41UK3 / ISIN: CA42366G1046

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hemlo Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hemlo Mining wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,050 USD je Aktie gegenüber -0,060 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 129,0 Millionen USD für Hemlo Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,306 USD je Aktie, gegenüber -1,410 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 674,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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