Erste Schätzungen: Hemlo Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hemlo Mining lädt voraussichtlich am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,062 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hemlo Mining -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 128,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,374 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 698,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at