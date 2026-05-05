Erste Schätzungen: Hemlo Mining zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hemlo Mining lädt voraussichtlich am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hemlo Mining im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,144 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 158,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,653 USD je Aktie, gegenüber -1,410 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 727,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at