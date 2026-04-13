Erste Schätzungen: Hemnet Registered legt Quartalsergebnis vor

Hemnet Registered lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,774 SEK gegenüber 1,08 SEK im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 328,5 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 271,5 Millionen SEK aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,09 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,49 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden SEK, gegenüber 1,53 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at