Erste Schätzungen: Hemnet Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Hemnet Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hemnet Registered noch 1,24 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 354,0 Millionen SEK gegenüber 364,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,99 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,01 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,55 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,39 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at