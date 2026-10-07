Erste Schätzungen: Hemnet Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hemnet Registered wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 SEK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 332,0 Millionen SEK gegenüber 366,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,24 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,49 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,30 Milliarden SEK, gegenüber 1,53 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at