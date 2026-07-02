Erste Schätzungen: Hemnet Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hemnet Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,50 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,95 SEK erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 483,5 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hemnet Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 419,3 Millionen SEK aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,33 SEK je Aktie, gegenüber 5,49 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at