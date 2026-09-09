Hennes & Mauritz AB Aktie

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WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270

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Zahlen im Fokus 09.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Hennes Mauritz (H M, H&M).

Hennes Mauritz (H M, H&M) wird voraussichtlich am 24.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,18 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,01 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 57,11 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,02 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,00 SEK, gegenüber 7,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 222,16 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 228,29 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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27.08.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
17.08.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
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