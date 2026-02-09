Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Henry Schein legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Henry Schein präsentiert voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,30 USD. Dies würde einem Zuwachs von 75,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Henry Schein 0,740 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,35 Milliarden USD gegenüber 3,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 13,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Henry Schein Inc. 67,32 3,22% Henry Schein Inc.

