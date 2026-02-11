HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: HENSOLDT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HENSOLDT wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll HENSOLDT 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 933,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HENSOLDT 863,0 Millionen EUR umsetzen können.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 EUR im Vergleich zu 0,930 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden EUR, gegenüber 2,24 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu HENSOLDT
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
