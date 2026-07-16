Erste Schätzungen: HENSOLDT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HENSOLDT lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,141 EUR gegenüber -0,100 EUR im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 549,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei HENSOLDT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 639,5 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie, gegenüber 0,770 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,76 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,46 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at